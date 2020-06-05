點止定妝咁簡單？蜜粉隱藏功效逐個數！　

蜜粉用來定妝這一點大家都知道，它的控油能力固然厲害，但你以為它只有這一個用途嗎？No、No、No，它還有很多隱藏的功效讓你變得更加美，好似以下6大不同用途，學咗分分鐘會幫到你化解生活和妝容上的小尷尬。

1.基本定妝

蜜粉的第一功效當然是用來定妝，它可以吸附油脂、把油基底的粉底、妝前乳定住。持妝一整天難免出油，它還可以當作吸油紙，如果是有色調的還可以順帶補妝，一物三用。

2.乾洗髮

短髮不懂長髮的悲傷，有些女生真的不愛天天洗頭，因為一把長髮處理起來還真的耗時又麻煩。也有一些人就算天天洗頭，但不出半天又油了，特別是空氣劉海半天不到就毫無空氣感。但是蜜粉就可以幫你解決油頭的問題，在油的位置掃上蜜粉然後撥鬆，頭髮瞬間就蓬鬆起來，天生頭髮容易扁塌的人也可以用這一招。

3.睫毛打底+更濃蜜

想掃出濃密睫毛或者沒有買睫毛打底的人都可以用蜜粉。方法是先刷一層睫毛膏，在它還未乾透之前用棉花棒將蜜粉均勻沾到睫毛上，然後再掃上一層睫毛膏就完成了。此法可增加睫毛的豐盈感，也可讓睫毛膏不易暈染。

4.防止眼影掉落+防暈染

女生們可能都試過這個狀況，當你化好一個美美的底妝後，在化眼妝時眼影粉掉到眼底，那一刻又不可以用卸妝水去擦，整個妝容變得花花的，真的非常崩潰。所以在化眼妝前，可先塗一層厚厚的蜜粉在眼下位置，掉落的粉就會掉在這上面，化完之後把蜜粉刷掉就可以了，還可以起到「烘焙定妝」的功效。同一方法亦可用於上眼皮，薄薄一層蜜粉可讓眼影更顯色，同時也不易暈染開去。

5.讓唇妝更持久

無論是吃東西、喝水還是戴口罩時，唇膏都在一點一滴的消失，但是有了蜜粉就可以讓它更持久不脫色。用法是先塗一層唇膏或唇釉，然後用紙巾蓋在唇上，用掃子沾一些蜜粉掃在上面，最後可以再上一層唇膏或唇釉。此法還可以把亮面的唇膏或唇釉變成霧面質地。

6.快速清潔化妝掃

掃眼影的時候需要掃不同顏色，如果化妝掃串色的話就會十分麻煩，而用蜜粉就可以防止這個問題。利用以粉帶粉的原理，在盛器裏倒入大量蜜粉，然後把化妝掃在蜜粉裏打圈，待刷毛充分沾上蜜粉後，用紙巾擦乾淨即可。這樣沾在刷上的化妝粉就可以擦乾淨了。