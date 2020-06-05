What？一噴即變化妝棉？

石澤研究所在日本差不多是無人不識的藥妝品牌，早已在@cosme大賞上獲得極高評價，而毛穴撫子系列更是其王牌熱賣產品。最近品牌又有新品推出，除了一如既往的針對毛孔粗大問題外，還加入新玩法，完全撩起大家貪新鮮和愛玩的心態！

今回推出的「毛穴かくれんぼコットン」噴霧涼感精華棉，原理很簡單，就是將涼感收毛孔精華和化妝棉合二為一。一邊用，一邊可以節省倒化妝水入化妝棉的時間，而且觸感十分療愈，用起來還帶有陣陣冰涼感，毛孔也會涼爽爽！

其使用方法也簡單有趣，只要先搖勻，然後打圈在手掌心噴成圓形，待它微微凝固時，就會變成一塊「化妝棉」。化妝前把它敷在易出油、毛孔粗大的地方，敷完之後把手掌剩下的涼感精華拍打在臉上，當中蘊含的絲瓜、洋甘菊及黃瓜萃就會發揮收斂毛孔及減淡幼紋功效，絕對是妝前救星。不過這款護膚「涼」品似乎還未登陸本地日式百貨店，心郁郁想試的朋友可能要耐心等候一下，又或者搵日本朋友代購了（日本售價為1,540円，約HK$110）。