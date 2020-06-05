【潛力無限】星二代進軍娛圈獲網民力捧

圈中有不少星二代成功遺傳父母的優良基因，擁有美人胚子、高學歷和才華，大有潛質在娛樂圈大展拳腳。

林愷鈴「仙氣女神」

現年20歲的龔慈恩女兒林愷鈴（Ashley），就讀香港大學建築系。身高173cm的她擁有一雙長腿，加上清純面孔被封為「仙氣女神」。她亦參有參與劇集拍攝工作，在《浮城絮語》〈游夢〉單元中扮演一位國際學校教師被受好評。她又有參與電影和音樂劇工作，間中又會出席時尚活動，深受網民追捧。

胡芷欣「最強基因星二代」

一代性感女神葉玉卿的大女胡芷欣，遺傳了母親優良基因，上圍豐滿、腰幼和臀圓，即被譽為擁有「最強基因」，樣貌身材同樣引人注目。自己接受外國教育的她性格爽朗，不時在社交網上載靚相展示身段。

苗彤「氣質女神」

圈中的模範夫婦苗僑偉（三哥）和太太戚美珍的大女苗彤，畢業於加拿大的英屬哥倫比亞大學心理及社會學。其氣質之高，有傳2009年獲TVB邀請她回港參選港姐，惟最終未有成事。因她專注其攝影師工作選擇留在加拿大發展事業。藝術氣質甚高的她，不時在社交網上載影作品，大受好評。

關楓馨 關楓盈「最索姊妹花」

關禮傑與太太梁安娜（Anna）育有兩女關楓馨及關楓盈。現年25歲的大女關楓馨在香港讀書成績優異，之後到英國修咸頓讀教育課程，成績名列前茅。完成大學後她到了澳洲Working Holiday一年，之後再返到英國修讀碩士課程，畢業後正式回港發展，但其氣質早已浸入娛樂圈，被指大有星途。而18歲的於細女關楓盈樣子清純可人，天生一副明星臉在娛樂圈發展，相信大有可為。

任晴佳「稚氣女模」

藝人任達華和琦琦的結晶品任晴佳（Ella），雖然只得15歲但已相當受注目。身高170cm的她非常出眾，成為網民力捧對象，加上一臉稚臉和清秀面孔，得天獨厚上鏡零死角，已成為被各大時尚品牌的新寵兒，有望成為新一代超模。

沈月「清泉女神」

藝人邱淑貞愛女沈月盡得母親真傳，現年20歲的她打扮日催成熟，曾亮相倫敦時裝周，又獲邀參加巴黎著名的名媛舞會（Le Bal des Debutantes），成為國際級名媛接班人，她的現身令各界眼前一亮，其一臉獨特氣質和優雅的臉孔，被網民封為「清泉女神」。