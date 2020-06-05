主播實試iPhone八達通　咁樣用先最方便！

iPhone八達通功能剛剛推出，繽FUN主播曉柔已經搶先玩咗幾日，今次就同大家分享少少使用心得。支援裝置方面，iPhone 8或之後的手機以及Series 3之後的Apple Watch都用到。除了於「銀包」App開設新一張Smart Octopus」，亦可轉移現有實體八達通卡，但暫時只限不記名成人、長者租用版八達通以及個人租用版八達通，而轉移後實體卡隨即作廢。

要注意是一張八達通卡不可以同時用於iPhone及Apple Watch上，如果想兩個裝置同時使用八達通的話，建議大家於電話、手錶各設定一張八達通卡。拍卡位置方面，因為iPhone的NFC晶片位於大約機頂位置，所以拍卡時盡量遞出機頂位置，千萬不要將位置掉轉。拍卡距離限制亦不多，實試距離大概2cm亦成功感應，毋須完全貼近讀卡器。八達通餘額不足時，可於「銀包」App內直接增值，由HKD$100至HK$3,000，非常簡單。

唔少用家都擔心電話冇電就不能拍卡，其實iPhone XS或以後的型號特別內置慳電模式，即時冇電熄機後，仍然剩餘小量電力供用家使用八達通，更可以維持5小時！

至於安全問題，其實與遺失iPhone的做法相同，只要找到可以上網的裝置，開啟iCloud網頁後，選擇「尋找我的iPhone」開啟遺失模式或者清除iPhone即可。

曉柔試用幾日後大讚iPhone八達通功能方便，最吸引是「特快交通卡」功能，電話、手錶毋須解鎖即可拍卡；加上連屋苑密碼系統、九巴月票等服務亦可轉移。值得一提是，開設虛擬新卡後於90日內刪除，會被收取HK$11手續費，令原本HK$50按金少了一截。