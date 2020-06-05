【破天荒】亞視副總裁林文龍為無綫新劇造勢

藝人黃翠如、林文龍、連詩雅、陳自瑤、蘇皓兒等在將軍澳電視城為無綫劇集《那些我愛過的人》宣傳。眾演員在台上分享，身為亞視副總裁的主角林文龍「踩場」到無綫宣傳，身份尷尬，翠如笑問「副總裁」文龍為何會為友台劇集宣傳？文龍即針鋒相對指司儀區永權與翠如皆來自有線電視，相當爆笑。隨後文龍又取笑翠如是「蕭Auntie」，又指她是有線的鎮台之寶。

林文龍以亞視高層身份到無綫宣傳新劇相信也是第一人，他說：「今日感覺幾得意，好似離開無綫十年之後返嚟拍《不懂撒嬌的女人》嘅感覺，但係現階段可能係TVB嘅最後一套。（宣傳係無綫邀請？）係，之後有時間都會再做宣傳。（帶隊去亞視宣傳？）娛樂圈係應該百花齊放，無分彼此，同杜生（無綫高層杜之克）傾偈，佢話使唔使擺喺你哋嗰邊上呀，我冇所謂，因為大家始終唔係直接嘅競爭對手。（有冇機會成事？）我open嘅，但係要商量，要睇返公司政策。（有傾過合作？）冇，冇咁詳細。（最後一套劇？）現階段係，因為公司架構上好多嘢要處理，電視台要有自己製作，依家都搵緊台前幕後。（會唔會喺TVB挖角？）之前有同啲前同事傾過偈，依家TVB自由度高好多，我哋又唔係一個落地嘅電視台，模式上有分別，畀到多啲工作機會絕對係好事，但係要清楚合約內容有冇牴觸。（亞視劇都唔拍？）暫時都唔拍住，因為真係冇時間。」

黃翠如講到被文龍取笑為「蕭Auntie」，她笑說：「佢好衰，第一日見已經咁嗌我，當時我仲未公布結婚。」此外，活動完結後兩台高層林文龍與無綫的杜之克擊拳道別，惺惺相惜。

而有份參演的馮素波被問到最珍惜的事情，她笑說：「我最珍惜文龍，唔係TVB嘅演員都返嚟宣傳，希望再同佢拍劇做母子。」文龍則笑說：「你即係難委佢啫（指台下高層）。我都好珍惜，因為呢套可能係我呢個階段嘅最後一套劇。」