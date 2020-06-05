Sanrio Cafe 池袋店　Hello Kitty、布甸狗陪你開餐

Sanrio迷注意！該品牌直營咖啡店Sanrio Cafe 池袋店今日正式開幕！Hello Kitty、Melody、梳乎蛋、布甸狗等一眾明星角色將會化身超萌套餐及限定商品，熱情等候Fans到訪。店舖裝修好有童話Feel，用餐區以夢幻的粉藍、粉紅及原木色來設計，少女們來到必定心心眼。牆上掛上卡通人物的圖片，天花上則有立體造型杯子裝飾，是很有特色的影相位。至於外賣區的裝修亦同樣可愛，以美式餐車為主題，別具風味。

食物當然是重點，各款套餐將Hello Kitty、Melody、布甸狗、肉桂狗融入餐點中，例如布甸狗鬆餅套餐旁加上焦糖布甸，賣相特別又美味，例另外還有漢堡包、鬆餅等各式美食。外賣區的餐點同樣吸引，例如角色造型雪糕，除了依角色外形製造外，更加上朱古力耳朵，美味程度加分。還有保存期較長的大福餅，不妨買來當手信，更有多款限定紀念品，Sanrio迷必定流連忘返！

SANRIO CAFE 池袋店

地址：東京都豊島區東池袋 1-28-1 Sunshine City Alpa地下1F

營業時間：10:00am~9:00pm