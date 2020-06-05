丁海寅台下敍舊！孫藝珍玄彬合體攞《百想》人氣獎

韓國年度影視盛事《百想藝術大賞》每年頒發電視劇及電影的多個獎項，《第56屆百想藝術大賞》今日下午在京畿道一山韓國國際展覽中心舉行，受疫情影響，今屆《百想》沒有招待觀眾入場，而出席的演員在場內亦要隔開坐。

今年憑熱爆韓劇《愛的迫降》成為話題的型男玄彬與緋聞女友孫藝珍，相隔近兩個月同框，一同奪得粉絲票選的「人氣獎」，兩人一起上台領獎，玄彬特別感謝觀眾的支持，並向一起抗疫的大家打氣，孫藝珍則特別由英文多謝海外粉絲對劇集的支持，承諾會成為更好的演員。而曾與孫藝珍合拍劇集《經常請吃飯的漂亮姐姐》的男星丁海寅，就特別去到孫藝珍的座位與對方聊天。

電視劇方面，安孝燮憑《浪漫醫生金師傅2》獲得「男新人獎」，而《梨泰院Class》的女星金多美則擊敗《夫妻的世界》的韓素希捧走「女新人獎」，男星吳正世則憑《山茶花開時》奪得「最佳男配角」，「最佳女配角」則由《愛的迫降》的金善映奪得。

至於《上流寄生族》的男星朴明勳則與《燦實也多福》的女星姜末琴分別獲得電影部門的「男女新人獎」，人氣綜藝節目《Running Man》的男星李光洙憑電影《我的特級兄弟》勇奪「最佳男配角」，「最佳女配角」就由金詩曦憑《我們與愛的距離》奪得。