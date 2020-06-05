本日日本：住得安心！大阪新酒店防疫多花臣

酒店業可算係飽受疫情影響下嘅重災區，但如此難關還是要積極面對。都酒店&度假村集團旗下啱啱於今日開業、位於大阪市中央區嘅都City大阪本町酒店，便以預防新冠肺炎感染作賣點，當堂吸引哈日旅客望多兩眼！酒店一共有308間客房，平均面績約為23平方米，整體感覺闊落舒適，其中一大賣點除咗喺房內設了可抑制氣味、黴菌及病毒嘅空氣淨化機之外，更厲害係所有客房均設有大窗戶及可自由出入嘅露台，令新鮮空氣能進入房間。而且酒店更係集團旗下首次引入自助Check In系統，提升效率之餘亦讓旅客減少接觸櫃枱職員嘅機會。

其他亮點方面，酒店2樓設有住客專享嘅Lounge，你可到此享用多種免費飲料，或到內裏嘅Glass Wine Server品嘗收費嘅酒類飲品，而且更同時附設擁有大量書籍及電腦嘅圖書館，住客肯定畀Like。而酒店15至16樓劃分為Premium Floor，該樓層住客可享用不一樣嘅房間衞生用品及咖啡機，令享受進一部提升。而且呢兩層嘅住客更可於Glass Wine Server免費享用飲品一杯！待疫症過後，有心到大阪一遊嘅朋友不妨諗諗。

都City大阪本町

地址：大阪府大阪市中央區北久寶寺町1-8-7

房租：每晚12,055日圓起