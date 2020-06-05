盤點圈中着好姊妹「舊鞋」藝人　G.E.M.榜上有名

藝人黃宗澤（Bosco）被指背細12年嘅陳嘉桓溝好姊妹余香凝，求愛不遂更「封殺」對方，報道一出Bosco急澄清冇面左左，仲大呻無聊，而余香凝亦話冇啲咁嘅事，似乎真係一場誤會。

其實圈中亦有唔少藝人同閨蜜嘅前度一齊，雖然聽落會好震驚，但正所謂再見亦是朋友，分開咗就已成過去，唔會干涉對方嘅感情生活。但係有幾多個好似胡杏兒同李施嬅咁，唔介意閨蜜同過自己老公拍拖，結婚仲請對方做姊妹，可以見得佢哋友誼第一，愛情第二！胡杏兒曾大方表示：「事情都已經係過去式，佢哋兩人都唔介意，點解我會介意呢段過去嘅事情呢？」

相反，歌手鄧紫棋（G.E.M.）就戀愛大過天，為咗有米造型師男友Mark放棄同JW（王灝兒）10年友情，JW曾公開承認與G.E.M.極少聯絡，依家連社交網都互相取消關注。其實G.E.M.係透過JW認識Mark，以前三人仲會同場出席聚會，可惜往事只能回味。

組合Super Girls成員陳穎欣（Yanny）被指介入李靜儀（Heidi）與有米音樂監製陳考威（Gareth）嘅戀情，Heidi不滿舊愛分手冇耐就同隊員Yanny相戀，嬲到即時取消關注Yanny社交網。幸得時間嘅洗禮，近年兩女關係明朗化，雖然有互相關注番對方，但就算組合一齊出席活動，都見得兩女表現勉強。

樂隊Mr.鼓手Tom（杜志烜）2011年與藝人蔡穎恩（Evelyn）分手幾個月，火速撻着舊愛好姊妹「陽光妹」何思諺（Leanne），拍拖兩個月就奉子成婚，當時Evelyn話自己有時間都希望見啲「想見」嘅朋友，表明同Leanne再見不是朋友。