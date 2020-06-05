金秀賢頒作品獎　姜河那金喜愛封《百想》視帝視后

韓國影視盛事《第56屆百想藝術大賞》今日下午在京畿道一山韓國國際展覽中心舉行，頒發多個電視劇及電影獎項，將於月底憑新劇《雖然是精神病但沒關係》復出的男神金秀賢與拍檔徐睿知現身頒發「作品獎」，並趁機宣傳《雖》劇。

至於男星姜河那憑劇集《山茶花開時》，繼去年底舉行的《KBS演技大賞》後，再度獲封「視帝」，而「大熱」女星金喜愛就憑話題韓劇《夫妻的世界》獲得「視后」殊榮，男星南宮民主演的劇集《Stove League》就奪得「作品獎」，最高榮譽的大獎則由《山茶花開時》奪得。

電影方面，男星李炳憲與女星全度妍方面憑《南山的部長們》及《沒有你的生日會》奪得「最佳男主角」及「最佳女主角」，揚威國際的電影《上流寄生族》獲得「作品獎」，《上》片的導演奉俊昊則奪得最高榮譽大獎，由製片人及一眾主演代領。

以下是部分得獎名單

電視劇部門

最佳男新人：安孝燮《浪漫醫生金師傅2》

最佳女新人：金多美《梨泰院Class》

最佳劇本：林尚春《山茶花開時》

最佳導演：毛田日《夫妻的世界》

最佳男配角：吳正世《山茶花開時》

最佳女配角：金善映《愛的迫降》

最佳男主角：姜河那《山茶花開時》

最佳女主角：金喜愛《夫妻的世界》

作品獎：《Stove League》

最高榮譽大獎：《山茶花開時》

電影部門

最佳男新人：朴明勳《上流寄生族》

最佳女新人：姜末琴《燦實也多福》

最佳新人導演：金度英《82年生的金智英》

最佳劇本：李相槿《EXIT：極限逃生》

最佳導演：金寶拉《我們與愛的距離》

最佳男配角：李光洙《我的特級兄弟》

最佳女配角：金詩曦《我們與愛的距離》

最佳男主角：李炳憲《南山的部長們》

最佳女主角：全度妍《沒有你的生日會》

作品獎：《上流寄生族》

最高榮譽大獎：奉俊昊

人氣獎：玄彬、孫藝珍

BAZAAR Icon獎：徐智慧