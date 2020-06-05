﻿【美女饕廚】活化古蹟尋和味（續）

上期帶大家去了中環一所古蹟及藝術館內的日本餐廳，並介紹了兩款頭盤菜，承接上期，頭盤之後也是前點，一片片帶純白紋的是新鮮黑松露，因為不是季節，所以味道不強烈，顯得較為低調內斂，帶有蕈菇、肉桂以及蒜香味。松露是生吃，鋪滿在菜餚上食用，下面是海膽和魷魚刺身，配在一起，即時品嘗到天然神秘的芳香。

終於到招牌壽司登場，首先要了解這位壽司大師，他在日本參加的學徒期長達10年以上，普遍日本壽司師傅均認為，做壽司最艱鉅的任務是煮飯。

米芝蓮星級的壽司有幾個重要特徵，首先是挑選合適質感的魚和脂肪度來配合飯的酸度，接下來是米和魚的溫度，而餐廳的壽司師傅以他每款魚配上兩款（紅醋和白醋）溫暖的米飯而聞名，而溫暖米飯的溫度會隨着魚生的溫度而變化，令整個壽司的味道層次得以升級，帶來一個相當有趣的體驗。

這款極嫩的醋鯖魚壽司，令從來都不喜歡吃鯖魚的我，選了它為是次晚餐中最出色的壽司。鯖魚是一種季節性魚類，它真的很獨特，因為味道非常濃郁而且很鮮味，加上用昆布醋醃製，帶有適當的酸味，很開胃，給我們留下了深刻的印象！

饕廚貼士：日式清酒蜆湯

先將新鮮蜆清洗乾淨及吐沙，與蒜、紅葱、昆布、清酒和水一起煮20分鐘即成。

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Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy）