年年17歲　莫文蔚慶生老公炮製早午晚三餐

歌手莫文蔚（Karen）日前過生日，因疫情關係，外籍老公於家中準備了一個浪漫慶祝日，包辦全日愛心生日餐，由早餐、午餐到晚餐，餐餐都為Karen親自下廚，甚至連生日蛋糕都是親手製造，又配上香檳和優雅脫俗的花束，相當貼心、Sweet爆！

壽星女特意換上性感馬甲，大騷好身材，引來Fans稱讚Karen像17歲，更稱呼她為「莫十七」，而正好Karen與老公初相遇時也是在17歲，所以老公在生日蛋糕上放上「17」的蠟燭，放閃無極限！

生日當天，Karen的同學隔住空送上祝福，並透過視訊幫她唱生日快樂歌，陪着她一起切蛋糕，Karen感恩謂︰「咁多年嘅生日幾乎都係喺工作中度過，我嘅印象中今次應該係咁多年嚟第一次可以喺屋企同心愛嘅人一齊過，可以喺呢個時刻過生日，真係已經好知足、好感恩。年年一到生日，大家都會諗點慶祝，今年完全不費心思，充滿愛嘅日常就係最好嘅禮物。」

受疫情影響之下，Karen沒有公開的演出行程，但她仍推出新歌《Let the future in》及《呼吸有害》，其中《呼》一推出就空降多個串流音樂平台排行榜，成績彪炳，Karen亦表示下半年還會繼續推出新歌，另外，Karen一手打造的虛擬歌手「莫貓寶貝」都會有發行計劃。