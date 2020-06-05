限量992輛911 Targa 4S　向經典致敬

Porsche繼早前為全新992世代的911 Targa車型後，現再下一城推出向經典致敬的911 Targa 4S Heritage Design Edition，僅限量生產992輛。

全新911 Targa 4S Heritage Design Edition融合了現代911和上世紀50年代至60年代初的經典設計元素及最新科技，是由Porsche Exclusive Manufaktur打造的四款收藏級車型之一。

獨特櫻桃紅色車身，配上白色復古拉花、金色Porsche及Targa徽飾和1963年版的廠徽，將經典風格再次展現。車尾引擎蓋上鑲有保時捷紀念徽章，設計靈感來自當年Porsche 356行駛長達10萬公里獲授予的徽章。腳下則配上20/21吋Carrera Exclusive Design 輪圈及經典黑色制動卡鉗。車廂雙色配搭，可選Bordeaux紅或黑色與Atacama米色的雙色配搭。助手席前方特別鑲有911 Heritage Design Edition字樣及限量生產數字的金色徽飾。

動力方面，跟911 Targa 4S一樣，搭載3.0L六汽缸水平對向雙渦輪增壓引擎及八前速雙離合器波箱，擁有450PS最大馬力，0-100km 僅需3.6秒(Launch Control)。