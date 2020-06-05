練站樁搞到上癮　黃光亮：個頭細咗靚仔咗

資深藝人黃光亮為推出的處男歌《這便是一轉眼》接受電台訪問，他說：「目的唔係為宣傳，傾偈啫！祥哥（阮兆祥）打畀我，話賭王（何鴻燊）走咗，有感而發一個時代嘅結束，我就傳我首歌畀佢（阮兆祥），佢就叫我上嚟。」

向歌手發展？黃光亮直言是圓夢，順其自然，不會刻意：「如果有人請我唱歌，我叩三個嚮頭畀佢啦！（期待唱？）唔期待。」談及消瘦的身材，他解釋由年多前開始跟師傅學站樁，保持身體健康，每日早晚20分鐘練功，還即場示範兩下樁式，又站在梳化上拍照，盡顯其搞鬼本色。

黃光亮說：「每日畀自己靜吓好緊要，人嘅生命自出娘胎未停過，我50、60歲除咗瞓同唔舒服，係冇停過，早晚停一停就Everything有改變，做開上癮添！（自己唔舒服所以去站樁？）發覺全部人都好唔舒服，啲人點解咁？畀周圍環境啟發，不過我唔講效果，因為人人體會唔同，覺得自己笑多咗、靚仔咗！頭都細咗啲，你唔知頭昏腦脹時個頭會脹咩，面容都會扭曲？」

現在他已經暫停冇開工。問否申請演藝人協會的9,000元抗疫基金？他說；「自己退咗休，留畀有需要嘅人，冇需要無謂霸住，有嘢會拍，但唔使靠工作糊口。」