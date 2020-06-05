被傳結咗婚！安德尊唔驚畀人話同性戀

藝人安德尊（大王）到電台接受倪詩蓓的節目訪問，表示30年前見過對方：「一入行喺亞視見過佢，佢嗰陣紅到不得了，但好耐冇見，今日見番好開心。」他又謂打算問對方爆料：「入行時見佢同哥哥（張國榮）拍拖，想問吓佢如果嗰陣同哥哥結婚，到依家會有咩唔同呢？」問到他自己會有何爆料？他謂：「我又冇咩特別。（戀情呢？）冇啦。（話你結咗婚？）係就好，有冇介紹？（話你拍拖？）啲人話啫，有冇人介紹吓？」

問到為何不拍拖？他說：「已經過咗要拍拖結婚嘅日子，人生唔同階段會遇到唔同嘅嘢。（有冇一段時間想結婚？）冇啦，過咗就過，我哋好難，由朝做到晚，入行時艱難，反而依家個人輕鬆晒，唔去爭名奪利，無論個人幾叻都好，最緊要開心。」問到可擔心過冇拍拖結婚會被人以為是同性戀？他說：「由得佢哋話，我冇所謂，笑罵由人。（媽咪有冇催婚？）冇啦，冇所謂，人生開心最緊要，世界唔同咗。」

提到疫情，他謂最緊要保持開心情緒，自己雖然少了工作，但就不用接受演藝人協會的資助：「留番畀業界更有需要嘅人，會長（古天樂）有咁嘅安排相當唔錯。」