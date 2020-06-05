洪卓立後悔嘥錢打機：唔係一早買咗樓

入行13年的洪卓立（Ken）慶幸在疫情期間，依然可以有開工，近日忙於宣傳新歌《無他》的他，完成手頭上工作後，即往橫店逗留兩個月，專心拍攝首齣古裝戲，他說：「對我嚟講係一個大挑戰，我本身好怕熱，未試過笠頭套拍古裝。之前上咗幾堂耍劍，原來要揮劍揮得靚好唔容易。」問到北上有何準備？他笑言有少少潔癖，要帶很多私人日用品隨行：「因為未去過，唔知咩環境，所以要帶定床單、水壺，仲要帶埋成屋底褲去，日日開工攰到抽筋，得幾個鐘頭瞓，仲洗底褲咩？」他叫粉絲不用擔心，會偕助手同行，但擔心熱到中暑，影響拍攝進度。

「覺得自己好蠢」

問到是否酬勞吸引才返內地拍戲？他坦言以其演戲資歷，唱歌登台價比片酬更高，續指早前跟師姐鍾欣潼到台灣拍劇，演出戲癮，希望未來歌影兩邊走。他坦言在疫情下有工作要感恩：「乜行業都少工作，之前冇工作都唔開心。」並自爆出道時零收入，試過「餓唔死但買唔到樓」的日子，問到可有儲錢？他說：「依家儲到首期，不過再睇定啲樓價先。其實覺得自己好蠢，咁多年嚟用咗6位數去打機，再用6位數去追相機款，啲朋友話如果我唔係咁大使，一早買咗樓啦！」

問到演戲時可會愛上對手？他自言是「絕緣體」，機會甚微，正如在台劇中跟台灣女星林予晞有感情戲：「喺環境上唔係好Main咁交流，真係好難會鍾意對方。」