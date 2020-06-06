攬「第一校花」過生日　劉愷威再戀女拍檔？

藝人劉愷威與內地女星楊冪離婚後，感情一直未有着落。最近爆出他戀上年輕19歲、有「中國第一校花」之稱的女星陳都靈，網上更流傳一段去年他45歲生日，當眾攬實女方的片段。

藝人劉愷威與楊冪前年結束5年婚姻，回復單身後，楊冪傳戀上年輕兩歲的內地小鮮肉魏大勛，而劉愷威亦不愁寂寞，近日與年輕19歲的內地女星陳都靈傳緋聞，有指二人因合作劇集《這就是生活》戲假情真，發展地下情。

親密咬耳仔

最近網上流出一段去年10月、劉愷威獲劇組於片場慶祝45歲生日的短片，見西裝骨骨的他手拿鮮花，當姍姍來遲的陳都靈到場後，工作人員拍拍劉愷威膊頭「提水」，他即上前單手攬實女方，期間不時咬耳仔，甚為親密。

片中見劉愷威不時擰轉頭望女方，似擔心她被冷落，陳都靈又全程站在壽星仔身後，儼如女主人一樣，網民都指他們猶如一對熱戀中的情侶，猜測繼楊冪後，劉愷威再度與拍檔因戲生情。

緋聞傳出後，陳都靈的工作人員否認：「把去年劇組殺青時候的事情拿出來說，假的假的假的呀！」現年26歲的陳都靈正值上位期，入行6年來多次擔任「女一」，學生時期已被網民推選為「中國第一校花」。

2014年，零演戲經驗的陳都靈，被蘇有朋睇中做電影《左耳》女主角，並於《第24屆上海影評人獎》提名「最佳新人女演員」。