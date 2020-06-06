東方日報C1：姜河那金喜愛封《百想》視帝后

憑人氣劇《愛的迫降》獲封韓劇界「最強CP」的型男玄彬與女星孫藝珍，在昨晚韓國舉行的《百想》雙雙大熱倒灶，孫藝珍不敵話題劇《夫妻的世界》的金喜愛，失落視后寶座，但Deep V上陣艷壓群芳的她，風騷與緋聞男友玄彬合體上台捧「人氣獎」，依然成為全場焦點。

韓國影視界年度盛事《第56屆百想藝術大賞》昨晚在韓國舉行，雖然今年不設觀眾入場，仍獲百多位巨星現身撐場，星光熠熠。憑年初熱播劇《愛的迫降》氣勢如虹的「緋聞情侶」玄彬與孫藝珍，賽前呼聲極高爭奪視帝視后，可惜最終雙雙飲恨。今屆因受新冠肺炎疫情影響，到場嘉賓亦需保持社交距離，玄彬與孫藝珍在台下被迫分隔近一米就座，但在劇迷全力谷票下，二人終相隔3個多月再合體，領取由全球粉絲票選的「人氣獎」。久未同場的二人，結伴上台時雖未有翹手或十指緊扣等親暱表現，但玄彬依然甚有風度，讓女方先上台，二人感謝粉絲日以繼夜投票，給予他們這個珍貴又有意義的獎項，玄彬更承諾以更好的演技回報，又謂希望大家盡快克服這段艱難時期。至於前年於韓劇《經常請吃飯的漂亮姐姐》中與孫藝珍大玩姊弟戀的過氣緋聞男友丁海寅昨晚亦在場，更被拍得在台下與孫藝珍密密斟。

視帝方面，韓劇《山茶花開時》的30歲男星姜河那撼贏玄彬、《梨泰院Class》朴敘俊、《Stove League》南宮民及《Hyena》朱智勛。他上台致詞時指現場還有很多前輩，對於自己稱帝感愕然。至於53歲女星金喜愛憑收視破紀錄的話題劇《夫妻的世界》大熱封視后，擊敗勁敵孫藝珍、《山》孔孝真、《Hyena》金慧秀及《德魯納酒店》IU。金喜愛表示當初看完《夫》劇原著曾擔心韓國觀眾的反應，對於劇迷如此受落相當驚訝，又謂劇中「出軌前夫」朴海俊遭全城鬧爆，但劇外其實對她很好，希望與對方一同分享殊榮。

金秀賢壓軸頒獎

至於將攜新劇於本月20日強勢回歸的男神金秀賢，退伍後首度於韓國出席公開活動，偕同新劇拍檔徐睿知壓軸現身頒發「作品獎」，順道為新劇造勢。電視組別的「作品獎」由南宮民孭飛劇《Stove League》贏得，而事前獲得最多提名的《山》劇亦狂擸最佳男主角、男配角、最佳劇本與最高榮譽大獎，合共四獎成大贏家。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：