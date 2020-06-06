生肖指數　是日吉星：雞

鼠：↑ 愛情運佳，選一個浪漫的地方，將心意傳達給對方，會有滿意的結果。

牛：→ 工作有不錯發展，雖然略有是非，但只要是真材實料便不怕別人挑戰。

虎：→ 覺得伴侶太過冷淡，有時甚至過於頑固，但要記着這也是你的選擇啊！

兔：↓ 今天有點杞人憂天，總是擔心這個擔心那個，不妨喝杯茶，輕鬆一下。

龍：↓ 偏財運甚弱的一天，中長線投資尚可，但絕不適宜急進的投資或賭博。

蛇：→ 感情波折頗大，要多點包容伴侶及控制情緒，這才可避免分手的危機。

馬：→ 別人太過分的時候，你也不妨拿出理據或堅持一點，為自己討一個公道。

羊：→ 思想方面略嫌偏激，容易犯上雞蛋裏挑骨頭的毛病，影響自己心情。

猴：↑ 愛情天使正慢慢走向你身邊，多穿粉紅色衣服，能大大提升你的異性緣。

雞：★ 糾纏好朋友已久的事情，終於獲得解決，你也同樣替他感到非常欣喜！

狗：↓ 是日沖煞，愛情運反覆，不宜約會，今天獨自外出或留在家中會較好。

豬：→ 有伴侶者不妨帶着另一半在外面散散步，體會一下老夫老妻的感覺。

★：吉星

↑：升

→：平

↓：跌