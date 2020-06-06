【荷里活爛片王】尼古拉斯濫拍成性成最多產影星

外國有網站近日統計過去五年邊位影星最多產，結果有「荷里活爛片王」之稱的奧斯卡金像影帝尼古拉斯基治（Nicolas Cage）成No.1！

現年56歲的尼古拉斯於過去五年內共拍了29套電影，即每年平均主演電影差不多六部！雖然看似勤力，但尼古拉斯揀片好求其，無論是大細規模的電影通通都殺，因而時常被外界批評濫拍！而僅次於尼古拉斯就是黑人男星森姆積遜（Samuel L. Jackson），他於2015年至2020年期間共接拍22部電影。此外，荷里活影壇兩大男神畢彼特（Brad Pitt）和尊尼特普（Johnny Depp）就分別以21部和16部電影榜上有名。

至於女星方面，2013年憑《華爾街狼人》（The Wolf of Wall Street）上位的澳洲女星瑪歌羅比（Margot Robbie）過去五年共拍過19部電影而成為最多產女星！瑪歌自成功打入荷里活之後片約不斷，2016年更憑DC奸雄曬冷作《自殺特攻：超能暴隊》（Suicide Squad）的「小丑女」一角爆紅。而同鄉的金像影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）亦在銀幕老是常出現，五年內共演過16部電影包括去年提名演員工會獎最佳女配角的《爆炸性醜聞》（Bombshell）與DC超級英雄大片《水行俠》（Aquaman）等。