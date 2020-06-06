《The King》收視跌　李敏鎬穿越時空見金高恩

韓國「長腿Oppa」李敏鎬與女星金高恩合演的SBS劇集《The King：永遠的君主》昨晚播出第14集，講述李敏鎬飾演大韓帝國皇帝李袞，被與金高恩飾演的刑警鄭太乙長得一模一樣的Luna落毒暈倒，幸好禹棹煥飾演的曹影及時出現，阻止Luna搶走「萬波息笛」，當曹影得知李袞是被與鄭太乙長得一模一樣的人襲擊，便阻止鄭太乙接近李袞，令鄭太乙十分絕望。

李袞醒來後，立即命令曹影穿越到大韓民韓保護鄭太乙，並指在25年前父王被刺殺當晚，救了自己一命的人便是他本人，而李袞回到過去後，因為沒有完整的「萬波息笛」，所以不能從過去穿越到未來，他通過「次元之門」後，發現自己只能來回1994年的大韓帝國及大韓民國，當他再穿越回1994年的大韓民國時，便剛好碰上當時5歲的鄭太乙。

2020年的鄭太乙在李袞與5歲的自己見面後，便有了新的記憶，得知李袞現正身處1994年的時空，並絕望痛哭說：「到底你來到哪裏？我到底要在甚麼地方等你？」李袞之後去到2016年4月13日大選當日跟鄭太乙見面，並跟鄭太乙說：「在你不認識我的時間，實在太傷心了，我是為了讓你記住我而來的，因為我們正活在不同的時空呢。」

而Luna在2020年與鄭太乙在後巷追逐，Luna又警告鄭太乙：「我跟你說過，我們見面的話，你便會死。」之後便用刀刺鄭太乙的腹部，此時鄭太乙腦海便浮現她在2019年於光化門與李袞見面的畫面，鄭太乙便叫過去的自己一定要擁抱李袞，而2019年的在見到李袞後便眼濕濕，更跑過去抱住李袞，場面浪漫。

昨晚播出的第14集的第一部分及第二部分分別錄得5.7%及6.7%的平均收視，比上集的7.7%收視下跌2.0%及1.0%。