拜拜鞋帶　轉盤波鞋潮爆鏡

轉盤波鞋由90年紅到現在，潮人冇理由唔趕上呢股熱潮吧！（互聯網）

大家平常於市場上買得到的波鞋大多數都是採用綁帶方式作為調節鬆緊，但於90年代運動品牌PUMA就率先打破傳統，創作出以扭動轉盤去收緊鋼絲的Lacing System「Disc」，其後更先後推出Disc Blaze、Ignite Disc及Thunder Disc等多款「Disc」系列鞋款。2014年PUMA更與日本設計師三原康裕合力打造出結合「Disc」轉盤系統的紳士鞋MY-72，成為一時無兩的話題之作。

自從90年代PUMA開啟了轉盤系統取代傳統鞋帶的新時代後，Lacing System所帶來的便利性及安全性吸引到其他品牌倣效。當中於2001年由滑雪及沖浪愛好者Gary Hammerslag所設計的「BOA」就是不少波鞋品牌的合作夥伴，Burton滑雪靴、Salomon越野跑鞋、Vans及adidas聯名鞋款統統都是使用「BOA」轉盤系統。過往採用這類Lacing System設計的鞋款大多數都是針對滑雪、單車或者越野跑等專門運動而開發，因為透過扭動轉盤就可以快速完成穿脫，同時亦可以避免鞋帶鬆脫，從而提升運動時的安全性。

隨着以機能性作主打的設計風格大行其道，近年好多潮流品牌都推出配搭Lacing System的鞋款。今年年頭推出的山本耀司（Yohji Yamamoto）聯名版xVESSEL G.O.P.波鞋及上月最新登場的前NBA球星韋德（Dwyane Wade）簽名籃球鞋Way Of Wade 8 Infinity Moment，便分別採用與「BOA」性質相同的「ATOP」及「FITGO」轉盤系統。兩者分別由育晨實業有限公司及深圳市菲特奧科技有限公司於2007年及2017年推出，雖然三者設計原理一樣，但於潮流界的知名度及認受性方面當然以「BOA」最高。

今個春夏就連意大利高級時裝品牌GUCCI都推出一款加入轉盤系統的全新運動鞋ULTRAPACE R，其鞋身採用針織布料及反光物料勾勒出富未來感的外觀。鞋面更棄用傳統綁帶設計，換上綴有Interlocking G標誌的轉盤作調節鬆緊度，只需扭動轉盤就可以快速穿脫，將專業的機能設計引領至高級時裝領域。