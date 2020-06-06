美食婷：睇下日式三文治有幾玩味

一件簡單的三文治，是不少人趕時間醫肚的好選擇，麵包夾住不同食材及醬料，做法簡單又方便美味，大家知唔知三文治究竟係幾時至出現呢？

美食婷我翻查資料，發現早在18世紀時，有傳英國貴族John Montagu, 4th Earl of Sandwich伯爵很喜歡玩紙牌，有時甚至玩到唔記得食飯，於是吩咐侍從將2塊麵包夾住肉塊作便用，連一齊玩的朋友也相繼模仿，吩咐侍從道：「Same As Sandwich」，因此將這種麵包稱作Sandwich（三文治）。

三文治在歐洲非常流行，今時今日更發展到世界各地也有這款美食，而且食材變化甚多，當中尤以日本的三文治款式最為多變，雖然未能考究出三文治是何時傳入日本，但經過日本人不斷改良，款式非常多而精巧。好似矜貴的和牛三文治、炒麵三文治等，驚喜配搭多而新穎。

近年甚至將地道名物之一的鐵板燒化身成三文治，即鐵板三文治，用的材料簡單，如火腿、雞蛋和煙肉等，配搭大眾化，卻依然大受食客歡迎。好似最近尖沙咀就有一間鐵板燒三文治專門店開業，款式配搭創新，如燴通心粉、普羅旺燉肉丸、脆薯餅和芝士等，設計出富歐洲風味的獨特滋味。日式風格則有拉麵、叉燒和溏心蛋等。意式西西里風味就以甜酸燴菜、蔬菜奄列和水牛芝士等製作。鐵板燒三文治與港式烘底最大分別是，麵包濕氣更易揮發，食起來更鬆脆及保存更久，放上一陣拿起來吃也依然鬆脆。

除了新興的鐵板三文治，當然不少得由去年紅到依家的日本大熱水果三文治，大家不難在當地便利店看到水果切塊後加忌廉或其他醬汁做餡料的款式，款款香甜清新。而早前於東京開設分店的ダイワスーパー專售水果三文治，餡料勁爆，甚至誇張到塞半個橙、杧果等作餡的款式，備受食客追捧。近日更有網友自家砌出如花朵般圖案餡料的水果三文治，獲得不少網民Like爆。