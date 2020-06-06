世界海洋公園難搵食？賣動物也賣靚仔

如果香港海洋公園「集體回憶」都值得花幾十億去拯救，那世界各大著名海洋主題公園，又有甚麼必殺賣點？原來不是動物，是靚仔！近來疫情關係，日本很多水族館都休館，但不少水族館都在官方網站及社交媒體上更新影片或照片給民眾「止渴」。而在高知縣的桂濱水族館官方Twitter上，除了有動物看外，更不時有靚仔飼養員與動物互動的相片上載，這班愛心「小鮮肉」贏盡網友觀心，部分網友甚至用了他們的照片來二次創作，靚仔飼養員真的搶晒動物鏡呢。

桂濱水族館

沖繩 賣鯨鯊

除了賣靚仔，為紀念1975年沖繩國際海洋博覽會而興建的沖繩海洋博公園，設有海洋文化館．天文館、海豚劇場及植物園等設施的它，亦有一大亮點黑潮之海水族箱，它由厚達60cm的亞加力膠板打造而成，容量達7,500立方米，成功複製了全球第二大洋流黑潮的水質與溫度，內裏住了長約8.6米的鯨鯊及多條魔鬼魚等，每牠們游到你眼前，保證震撼到哇哇聲！

海洋博公園

上海 賣科技

而於2018年開幕的上海海昌海洋公園，投資額更達到42億人民幣，佔地達29.7公頃的它，由5個主題區域、6大動物展示場館、6大遊樂設施及一幢酒店構成，焦點除有有巴布亞企鵝睇外，它還設有國內首間360度裸眼3D海洋主題球幕影院，球幕直徑達18米，以三維仿真技術還原極地海洋世界，夠晒睇頭。

上海海昌海洋公園

美國 賣企鵝

另位於美國聖迭戈Mission Bay的聖迭戈海洋世界（SeaWorld San Diego）於1964年開業，可算是「始祖級」海洋主題公園，它內設4個主要海洋動物表演場館及近20個玩樂項目，包括企鵝館、鯊魚館、海龜館及鬼蝠魟區等，當中的企鵝館更匯聚了來自南極和亞南極區近400隻企鵝，不但是南極之外的企鵝繁殖基地，更是國王企鵝和南極企鵝人工繁殖的第一家動物研究呢。

SeaWorld San Diego