小魔女DoReMi化妝品　童年回憶返晒嚟

說到陪伴我們度過童年時光的懷舊卡通，《小魔女DoReMi》絕對榜上有名！相信唔少女生在小時候，都玩過扮過小魔女，學她們大施魔法吧！今年適逢是《小魔女DoReMi》播映20周年，官方除了推出劇場版《尋找魔女見習生》外，更積極與各界品牌聯名推出商品。而當中最令女生感興趣的，一定是睇得又用得的「小魔女DoReMi」化妝品。

由日本BANDAI一番賞推出的限定「一番コフレ おジャ魔女どれみ ～プリティーウィッチーコレクション～」一共有5種不同商品，包括A賞的眼影盤、B賞的胭脂和高光粉、C賞的唇蜜、D賞的變身器單色眼影及E賞的小魔女單色眼影。其中E賞的粉狀單色眼影，包裝上更印有8位主角的肖像，只要集齊一套8盒就可以擁有全部小魔女！

除化妝品外，同步登場的還有最終賞－半透明化妝袋，在光線下它帶有幻彩效果，十分吸睛，隨身攜帶去旅行一流。心動的朋友不妨前往「一番賞」的網站，並且輸入小魔女DoReMi的日文「おジャ魔女どれみ」查看。據官方表示，此系列化妝品將於6月13日上架，只要消費金額達到800日元，就可以獲得一次抽獎的機會，想擁有真係要睇你「手氣」！