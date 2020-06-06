太保自爆曾每日拍三組戲　月賺幾十萬

憑《叔叔》一片成為出爐金像影帝的太保（原名張嘉年）接受電台訪問，參演過百部電影的他，當中曾經與李小龍合作：「李小龍好瘦、唔大隻，但動作超快。佢對我哋武師好好，對好多人都係，只係對導演同老闆惡！」太保亦先後於成家班及洪家班的動作片合作，他亦見證過過成龍、洪金寶兩師兄弟之間的奇妙關係：「成龍好驚洪金寶（大師兄），大師兄係無面畀嘅，會公開鬧人，成龍喺片場內一聽到洪金寶到場嘅音，就會從後門走人，費事畀人公開批評嘛。不過，成龍是好尊敬大師兄，巿道唔好時，會叫我哋一班武師要撐洪大哥。」

節目中，太保還透露八、九十年代，日孭三組戲，月賺數十萬，不過，他亦坦承自己當年跟不少圈中人一樣花弗愛玩愛蒲，直至40歲，才找到他定下來的另一半台灣籍太太。他說：「我算遲婚，係透過侯孝賢導演喺香港聚會認識太太，太太吸引我係慈母型，不似我從前認識嘅女仔，感覺應該係佢。我哋拍咗拖交往咗兩年後結婚好偶然，冇求婚，行行吓街我問佢有沒有帶身份證就走去登記，證明我冇揀錯，佢為我生咗一對仔女，改變咗我很多，令我一切以家庭為先。」他更表示要不是太太鼓勵，他不會接拍《叔叔》這部電影。