為夜蒲風波道歉　Jungkook@BTS：心情好沉重

韓國梨泰院基吧上月初出現感染新冠肺炎的群組，其後男團防彈少年團（BTS）成員Jungkook、ASTRO成員車銀優、Seventeen成員Mingyu及NCT成員Jaehyun被爆曾在4月25日晚上結伴到梨泰院餐廳用膳，之後再分別到訪兩夜店，四人在病毒檢測呈陰性，但不少網民批評四人在疫情期間沒有保持社交距離，更到梨泰院夜蒲，鬧爆他們自私及無視醫護人員的辛勞。

BTS將於6月13日迎來出道7周年，Jungkook昨日公開親自創作的歌曲《Still With You》，而他今日為隊友SUGA的電台節目擔任嘉賓，並首度為夜蒲風波道歉：「最近因為我個人的行為，令到很多人感到憤怒和傷心，我也覺得很對不起在各自的崗位努力的人和一直在我身邊的哥哥們（BTS隊友），大家好像都因為我而度過艱難的時間，我的心情也很沉重。」

Jungkook表示經過今次事件，自己最近正陷入沉思之中，也有跟隊友對話，令他有機會反思和回顧關於自己的過去，他又向粉絲承諾：「今後我會成為無論在甚麼時候、甚麼地方也會深思熟慮和謹慎行動的Jungkook。」