台灣「大胃王Stephy」Fit到爆　曾被性侵一年勁悲慘

藝人鄧麗欣（Stephy）早年被指似日本前AV女優吉澤明步，原來佢喺台灣都有個「失散姊妹」呀，佢就係「大胃王」網紅路路（路心倪）喇！

現年只有22歲嘅佢憑甜美樣子及驚人食量喺近年走紅，雖然經常挑戰各種大胃王比賽，暴飲暴食，但依然Fit爆，個子嬌小但上圍豐滿，令唔少絲打好羨慕！除咗最近挑戰食200隻生蠔外，之前更試過怒食100條蕉、4公斤乳豬、10公斤粟米、12人分量炸物小食等待，仲試過喺31分35秒食完95安士（2.69公斤）牛扒，堅係超誇張！不過上年佢做身體檢查時，就發現身體狀況頗差，甚至「胃坑洞像月球表面」，真係有苦自己知！

人前活潑可愛嘅佢，其實有個悲慘童年經歷，喺佢讀幼稚園時，就被大6歲嘅哥哥好友性侵長達一年，另外更有一對兄弟對佢伸出狼爪。最後佢喺小學3、4年級時，開始接觸性教育，但覺得「自己很髒」，一度萌生輕生念頭，但喺師長協助及鼓勵下，決定告上法庭，但因為已經忘記該對兄弟樣貌，所以最後只有哥哥朋友受到懲罰，不過佢就話：「其實我不怪任何人，我覺得他們可能還沒有長大，沒有想得太多！」佢講出嚟係想大家更了解性侵害嘅事情，多關心身邊人。