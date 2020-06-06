【有樓有女】洪永城陸浩明搞「麻甩」茶檔

「有線兄弟幫」洪永城（Tony）和陸浩明（6號）相識逾10年，友情始於早年有線的娛樂台主持工作，及至近年二人先後加入無綫，發展理想，又識到心目中的「最佳女朋友」，故密密賺錢買樓、娶老婆，完成兩項人生大事。當中Tony於2018年底以逾千萬元買入觀塘新樓兩房單位，與女友同居試婚，而6號則以近百萬元於日本大阪買樓投資。兄弟二人有樓揸手，並已定結婚時間表，難怪又有新諗頭，心郁郁搞生意過老闆癮，同時為演藝事業以外尋求出路。

向黃婉曼取經

日前兩兄弟到老友黃婉曼（Icy）的餐廳取經，眼見近年興起品味式咖啡店，Tony原來亦有沖咖啡的潛質，連Icy都大讚。至於6號可能受到愛整甜品的女友感染，對整麵包特別有興趣，兩個大男人跟Icy傾談生意經，並笑言男人的浪漫是開「麻甩茶檔」，但不會賣「豆腐火腩飯」。

Tony受訪被問到準備跟女友結婚，是否因此要搞生意開拓財源？他說：「結婚係有計劃，而飲食生意係最普及，因為人人都要飲要食，我哋年輕人最愛搵個Chill嘅地方歎咖啡，唔好睇我齋吹水，其實我識沖吓咖啡，要搞茶檔我好有心得，有Icy教路亦係明燈！」

至於月底踏入41歲的6號，與模特兒女友陳詩欣拍拖9年，他坦言已儲足銀彈準備在港置業及結婚，問到搞餐廳生意是否為婚後生活鋪路？他說：「飲食生意我的確有興趣投資，因為自己做飲食節目，如果搵啱拍檔，好似Tony咁可以夾吓，但我鍾意貼地啲嘅餐廳，好似茶檔咁，今次取經都係初步了解，都會問吓女友意見，因為佢鍾意整甜品，所以想開Cafe，或者啲好精緻嘅茶室！」