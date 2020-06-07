東方日報C2：周冬雨傳逼幕後剃頭咬拍檔留牙齒印

年僅28歲便升呢「雙料影后」的周冬雨，被內地演藝界視為天之驕女，但人紅是非多！戲中被連番欺凌的她，有傳實際是片場「霸氣姐」，曾咬到演員受傷，又被爆逼工作人員陪剃頭及對長輩無禮等。傳聞流出後，相關「受害人」紛紛出來為她解畫。

內地90後女星周冬雨（小雨）憑《七月與安生》摘下「金馬影后」，事隔不夠四年以《少年的你》中被霸凌到「損手爛腳」的「陳念」一角，奪得「金像影后」殊榮，成為演藝界寵兒，但最近被爆出其「巴辣真身」！有指《少》片飾演警員的男星尹昉在工作室官網「甫」出手臂一排牙印的受傷相，其傷口清晰可見，網民懷疑小雨「過度入戲」而誤傷他人！

除「咬人」事件外，小雨遭學霸剃頭一幕，觀眾心痛到標眼淚，更獲外界讚譽肯為藝術而犧牲，同片的團隊為支持其決定更「齊上齊落齊落髮」，但有網民爆料指實情是小雨在片場一見工作人員就着人「落髮」，陪剃者並非出於真誠！

傳對前輩直呼其名

《少》片傳聞多多外，小雨的陳年是非亦被翻炒，指她多年前錄製綜藝節目時，面對入行逾20年的前輩演員孫紅雷，竟然斗膽直呼其名！玩遊戲環節目時，她還當眾狠扑另一重量級前輩黃磊，令在場工作人員嚇到目瞪口呆。

小雨的負面傳聞近日曝光後，多位「受害人」挺身為她洗冤。尹昉受訪時稱被小雨狠咬手臂，指是導演的要求：「周冬雨向導演曾質疑是否真的要大力咬，提議可靠表情達到逼真效果，但導演就覺得要真實地呈現。」又稱今年與小雨再合作新劇《新世界》時，她對一口造成的手傷感抱歉，他續說：「其實拍戲時，我也不小心將她磕到門檻，但她沒有喊痛。」笑言「1比1」打和。至於「逼剃頭」的傳聞，有工作人員稱絕無此事，乃相關人士自願配合；對長輩「不敬」一事，有幕後人員稱可能是綜藝節目的「剪接技巧」，估計因小雨的率直性格才惹來誤解。

合作過例分手

影壇風頭一時無兩的小雨，早前「官宣」重投電視圈，劇迷對她首演古裝劇《千古玦塵》充滿期待，但行內人則笑言戥其拍檔、人氣小生許凱的「姻緣運」擔心！皆因曾與她合作過後的演員均受失戀之痛，包括跟小雨同拍《同桌的你》的林更新、《七月與安生》的馬思純、《後來的我們》的井柏然及參演《麻雀》的女星闞清子，巧合得令人嘖嘖稱奇，笑指其「天煞孤星」的氣場太過強勁！

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