生肖指數　是日吉星：猴

鼠：→ 別人不願意做的事，最好不要強求他人辦事，否則只會令你更加麻煩。

牛：↑ 戀愛運開始上升，透過一些小事，可和對方互相了解及建立良好的關係。

虎：↓ 容易和家人發生衝突，要付出相當大的代價，要謹記忍一時風平浪靜。

兔：→ 未有伴侶者會有不少異性欣賞，拍拖或已婚者，這天伴侶會特別聽話。

龍：→ 過分保護自己的話，會引致失去不少機會，多和別人交流才能運籌帷幄。

蛇：↓ 競爭大，包袱多，工作壓力不小，平日僥倖過關的事情，今天可能出事。

馬：→ 伴侶與一個相識了一段時間的人擦出火花，莫掉以輕心，多關心對方。

羊：→ 宜在穩健中尋求發展，過多的念頭會使你三心兩意，意志堅定最要緊。

猴：★ 愛情運上升，你有機會和他作深入對話，令關係大大的跨前一大步呢！

雞：↑ 財運有上升之勢，可以略作投機，但運氣只是略為回升，切勿貪得無厭。

狗：→ 戀愛運開始下降，對方只是忙着其他事情，宜多關心對方，免生誤會。

豬：↓ 是日沖煞，財運下降，破財之日，小心忘記找卡數以致要多付手續費。

★：吉星

↑：升

→：平

↓：跌