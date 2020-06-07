白羊：事業運雖略有不穩，但人氣尚算平穩，只要努力爭取，機遇及上位良機仍甚充裕。

金牛：工作壓力持續較重，公幹、出勤等阻力較大，但精神狀態稍佳，將有助維持進度。

雙子：人氣、子女及感情等問題或會較頻，多注意待人接物態度，保持樂觀，有助過渡。

巨蟹：感情、家庭及公事壓力或會較頻，情緒不穩，不論公私，宜多予耐性及注意溝通。

獅子：辭令及思考力略為不穩，工作壓力或會較大，小心處理文書、傳訊、交易等工序。

處女：財運略有不穩，做生意、自由及銷售業，出勤、公幹等壓力或會較大，需予耐性。

天秤：人氣欠佳，家庭及感情生活或較不穩，注意言行態度，可減免不必要的溝通問題。

天蠍：精神狀態不穩，較易感疲倦，宜多休息。工作上的人事問題或會較頻，需予耐性。

人馬：社交運略為不穩，處理感情及子女事宜需予耐性。財運不穩，宜小心理財多節約。

山羊：事業運欠佳，公事進度或遇有阻滯，幸情緒回穩，人氣回升不少，有助招引助力。

水瓶：出勤、公幹及海外項目等阻力和壓力或會稍大，幸精神及思考力較佳，有助應付。

雙魚：財運稍遜，社交開支較大宜多節約。小心處理和朋輩的金錢事宜，以免因財失義。