棄港姐光環！葉翠翠龐卓欣做KOL一樣掂

「十優港姐」麥明詩放下港姐冠軍光環，放棄五光十色嘅娛樂圈，甘願做打工仔，喺著名跨國顧問公司擔任商業顧問，雖然收入比起藝人少成一大截，但可以學以致用，麥明詩坦言會努力工作，暫時唔打算重返娛圈。其實過往都有唔少港姐同麥明詩一樣，毅然放下港姐光環，轉型做平凡人，追尋自己嘅夢想！

陳凱琳

2013年港姐冠軍陳凱琳，卸任後備受無綫力捧，喺《萬千星輝頒獎典禮2015》更勇奪「飛躍進步女藝員」，事業如日方中之際，2018年下嫁鄭嘉穎，翌年後為對方誕下囝囝鄭承悅，隨即減產相夫教子。而早前宣布再度有喜嘅佢，更同朋友合資搞化妝棉生意，一推出就已經賣斷市，生意咁快已經上軌道，令佢有更多時間去照顧家庭。

朱千雪

2012年港姐季軍朱千雪，素有「民選港姐」之稱，獲無綫重用嘅佢，喺2015年毅然向公司請假重返校園讀碩士，及後又再攻讀法律博士課程，有傳她更殺入「Law界」做「律政可人兒」。為專心學業，朱千雪只偶爾出席活動，未有拍劇，雖然早前喺劇集《降魔的2.0》以客串角色亮相，但至今已有三年冇見過有朱千雪擔正嘅劇集播出。

葉翠翠

2005年港姐冠軍葉翠翠，喺無綫拍劇多年，在2016年因要照顧家庭離巢。現時育有三子的她，不時喺社交網開直播分享扮靚及日常生活心得，因而成為網紅，更喺媽媽界嘅購物指標，除獲得大批網友支持外，更經常為網友爭取購物福利，現時個人專頁擁有超過27萬粉絲，非常成功。

龐卓欣

2015年港姐亞軍龐卓欣，卸任後即離開無綫，開設社交網頻道拍片做KOL，分享美容扮靚心得，更不時以網紅身份出席活動，又經常去旅行，享受人生，不受拍劇束縛，自由自在。