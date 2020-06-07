賀從影48年！沈慧林邀吳孟達打造個人品牌

表業創辦人沈慧林（William）日前邀請藝人吳孟達（達哥）到訪公司總部，邀請他參觀置於公司的古董木雕及音樂盒，以及向他介紹手表製作過程。William自言是周星馳與達哥的忠實粉絲，從小看他們的電影長大，得知父親與達哥份屬好友，故專誠透過父親邀請對方光臨公司，並商談合作事宜，初步構思為達哥創立一個品牌。

William說：「達哥係香港藝能界傳奇，無論老、中、青都必定看過他的電影，我們希望為達哥打造個人品牌，宣揚他於電影中帶給人們的正能量。」達哥認真地研究腕表，並與設計團隊分享設計理念：「設計可以向趣味性方面發展，用色方面可以特別點，以『童心』為主題，配合我『老頑童』性格。」同時，他亦建議可以在他從影48年來，所經歷的種種「喜怒哀樂、甜酸苦辣」為靈感，創作一系列腕表。

問到吳孟達最難忘的開心事？他說：「最開心第一次拍攝電影《賭聖》，擔任較重要的角色，我與星仔（周星馳）一同於片場開了一罐罐頭車輪鮑一同分享，當時我們連汁也喝清光，真是很開心、很滿足。（最傷心的事呢？）最傷心是自己有一段時間迷失自己，當時很擔心前途，甚至想過自殺，幸好後來靠自己走出陰霾。」