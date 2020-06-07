美食婷：「素」有驚喜

疫情肆虐，本來多日未有新增本地個案，突然又爆幾單，所以美食婷我成日都話，萬事都不能掉以輕心，除了戴口罩和勤洗手，也要保持均衡的飲食，以增強抵抗力，故美食婷我亦奉行多菜少肉的原則，有時甚至吃多幾餐素菜素肉來清清腸胃。大家咪以為素肉就一定單調乏味，又或食到滿口豆腥味，其實近年素肉選擇非常多元化，除不含膽固醇、無添加、低脂低熱量外，近來更有多款超有驚喜的「肉食」登場，一於等我美食婷扮吓代表，教大家食好「素」。

純素午餐肉

好似唔少香港人至愛的午餐肉，本身是加工食品，含防腐劑硝酸鹽等，更會增加致癌風險，真係無乜益處，但最近市場就推出了全新純素午餐肉，以大豆、紅菜頭、椰子油及小麥等製作，外表與一般午餐肉無異，煎時更不易散開，只要煎1至2分鐘至甘香便可食用，嘗起來帶淡淡豆味，但非常有「肉」感，感覺像真。最重要是較真午餐肉熱量低40%，總脂肪低49%，鈉含量低62%，就算貪心食多幾塊都唔怕超標！

純素植物肉絲

另一款以雪菜肉絲米粉作靈感研發的純素植物肉絲，就由大豆、小麥、紅菜頭和葵花籽油製作，與真肉絲相比，外形較粗，入口帶濃郁豆味，適合配濃味的醬汁，不含膽固醇且飽和脂肪含量低，而每100克有18.6克蛋白質，更含膳食纖維及鉀質、鈣質、鐵質等，與半肥瘦的脢頭肉相比，熱量低48%、總脂肪低76%，用來炮製魚香茄子或肉絲燜米等都不錯。

印尼天貝

美食婷我愛吃飽滿質感食物，所以更喜歡印尼天貝。天貝可以選用任何豆類，加醋和酵母菌等發酵製成，坊間常見的多是用黃豆或綠豆製作，含豐富蛋白質、脂肪酸、B12、鈣和鉀，以及可溶性纖維、葉酸和異黃酮等。最重要是厚厚的質感，切件後煎、炸和烤等，入口彈牙富質感，而且不易散開。如果閣下吃了豆類易有胃氣的話，天貝反而有助改善消化不良，不但食完無胃氣，人體亦相對較易吸收，但如果對豆有過敏的人士，就要慎吃。

植物肉

至於早兩年才登陸香港的Impossible Meat，主要成分是血紅素、大豆蛋白、葵花籽油、椰子油和水，和肉最像真的地方是，植物肉含有植物血紅素，當中的鐵分子，令它帶有肉味和血紅色，如果炮製成五成熟、七成熟，切開肉扒時，會見微紅似滲血的視覺效果，令「牛肉」的觀感與味道非常像真。除了做成扒外，也可變成免治肉或肉丸等。營養方面，含有不飽和脂肪酸鏈、天然維他命E和K的葵花籽油；無麩質，而且符合猶太教規，亦擁有清真認證。