張晉被洪欣話死飛仔　蔡少芬剪老公命根淋「洗地水」

藝人蔡少芬（Ada）參加了內地真人騷《妻子的浪漫旅行》第四季，須暫時離開老公張晉身邊，與其他藝人太太組成「妻子團」遠赴外地旅行。在剛播出的第一集，Ada在旅行出發前接受了一項任務，要為張晉製造一個神秘驚喜，為了讓兩夫妻重拾拍拖的浪漫時光，她在家中天台搭起帳篷，特設「芬芬理髮店」為老公洗頭剪髮，嚇得張晉又驚又喜。

「髮型師」Ada一大清早瞞住老公到天台準備，再沖好咖啡邀請對方上去。當得知「男人的命根」將會被老婆任人魚肉時，張晉嚇得大叫出來，最後仍乖乖就範。不過Ada表現得雞手鴨腳，幫老公落洗頭水時，卻拿錯了護髮素，然後再用水喉幫張晉沖水時，噴到他一臉都是水，張晉無奈地表示：「救命呀，這些水應該是上次洗地殘留的水。」洗好頭後，Ada先幫老公設計好髮型，然後大剪一揮，最終剪出了All Back束小馬尾髮型，總算過關！

原來這對模範夫妻在剛認識時曾「剪」出愛火花，Ada憶述：「第一次幫他剪頭髮是因為他頭髮染壞，髮尾都開叉了，當時他頭髮很長，金頭髮的，可能今次能夠勾起我們以前的回憶。」當時張晉正展開攻勢追求Ada，但卻因「金毛」髮型慘遭Ada的閨密洪欣反對，她說：「洪欣說他是『死飛仔』，叫我千萬不要選他，因為他頭髮都是金色的。」對於今次老婆的神祕驚喜，張晉在過程中雖然膽顫心驚，但心裏卻莫名感動：「感謝她在我這個不太浪漫的人身上製造浪漫，花的心思其實挺感動的。」而節目中另一個任務是要求他們致電給圈中好友，講出對他們兩夫妻的印象及感覺。其中好友李克勤就大彈Ada的「港普」：「你們結婚12年了，Ada的國語還是那麼爛，反而張晉廣東話學得很好。但我很感謝Ada，她貢獻很大，給香港藝人很多信心。」