【城市傳聞】港島東有「山墳」壁畫？

36年前的今日，由銅鑼灣接駁太古城的東區走廊第一段正式開幕，自此港島東區的交通大為改善。講起這條主要幹線，意外發生數字一向高企，雖然鬧鬼傳聞不多，但就曾經有議員聲稱於行車途中見到UFO，信不信由你！

猛鬼地帶

至於被東區走廊分隔的前鯉魚門軍營，一直被視為猛鬼地帶，因二戰期間，日軍曾將其改建，並將部分地方劃作囚禁英國平民的集中營，當中發生了不少虐殺事件，即使多年後被闢作度假村，鬧鬼之說仍沒完沒了……試過有一對夫婦帶T着兩名小孩在度假村打壁球，打了一會後，竟將壁球打入了牆壁，而壁球室的燈光亦隨即熄滅，雖然情況好快回復正常，但壁球不知所終，這家人覺得不對勁，決定收拾球拍離開，沒料到步出走廊後，竟然見到一個壁球在地上慢慢滾動，周圍卻沒有任何人，嚇得四人飛奔離開。

封印圖騰

順帶一提，東區走廊途經的鰂魚涌，有一幅護土牆的壁畫曾惹來靈異之說。該壁畫位於鰂魚涌康怡廣場附近，因位於高處，若非刻意抬頭，一般情況都難以察覺。有附近居民指，壁畫所在位置於日治時期是亂葬崗，旁邊的警局過往更經常鬧鬼，而畫中一座座高低不同的樓宇正是當年建造護土牆時特地設計的「山墳」，目的是為了令亡魂得到安息……不過，經記者查證，該壁畫其實是一項創作比賽的勝出設計，畫上的建築以南豐新邨和北角半山為背景，並描繪當時東區走廊和渡海小輪，由此可見，甚麼封印冤魂的圖騰，實屬無稽之談。