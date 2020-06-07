本日日本：EVA迷要破財了！《新世紀福音戰士》出雀巢咖啡機

《新世紀福音戰士》（暱稱EVA）與其他品牌聯乘的產品層出不窮，最新一擊是與日本雀巢咖啡合作，推出聯名的初號機圖案咖啡機，6 月 26 日起限量發售。EVA之前曾與UCC咖啡推出聯名罐裝咖啡，今次與日本雀巢咖啡的合作同樣有睇頭，將雀巢於2009年推出、累積銷量超過550萬部的「雀巢咖啡黃金混合咖啡機」黑色版改頭換面，兩則分別換上初號機及NERV標誌的圖案面板，感覺低調又不失魅力，而且能與手機藍牙連線，既實用又可當擺設，展現生活品味。

限量發售的雀巢新世紀福音戰士版咖啡機定價為 9,878 日圓，6 月 26 日起在日本部分電器舖有售，也可以在Ito-Yokado百貨公司的網上商店，以及新世紀福音戰士官方實體店及網店買到。而日本雀巢的官方線上商店預購已經開始，在該官網購買的話，可以獲得印有咖啡機同款初號機圖案的白雲石吸水杯墊，在其他店購買咖啡機則會獲得印有 NERV 標誌的不銹鋼杯墊。另外，在新世紀福音戰士版咖啡機特設網站上，官方設計了多個互動的小遊戲，由綾波麗、明日香等 5 位主角介紹不同的咖啡沖泡方式及味道。