買機買Game都有得平!Days of Play優惠開催

「Days of Play」全球優惠活動由即日至6月16日期間舉行,優惠包括硬件、周邊、遊戲及網絡服務。(互聯網)

SIEH耐不耐也搞優惠,當中「Days of Play」優惠活動更已連續多年舉辦,新一年由即日至6月16日舉行,當中PlayStation硬件、周邊產品、遊戲及網絡服務都有折扣,即同大家睇睇!

最着數是買硬件,無論PS4 Pro God of War / Horizon Zero Dawn: Complete Edition Bundle主機套裝,還是PS4 Pro 1TB主機都以優惠價約$2,500發售,折扣接近$700 ; 另外,PS VR連攝影機套裝以優惠價約$1,800發售,折扣同樣接近達$700。買手掣又點呢﹖極致黑、冰河白、熔岩紅、海浪藍、迷彩綠、金色、晶透、水晶紅、水晶藍多款顏色的DUALSHOCK 4無線控制器都享有$100折扣,想換或買多個手掣就事不宜遲。

遊戲方面,多款熱門大作(藍光光碟版)都提供優惠價,例如話題作《DEATH STRANDING》以57折發售,攞獎大作《God of War III Remastered PlayStation Hits》更是$100找番一蚊,抵到無朋友!特別一提,優惠期內經PlayStation Platinum Shop購買PS Plus 12個月會籍卡,可享額外4個月會籍,而經PS Store購買PS Plus 12個月會籍,也可享7折優惠。