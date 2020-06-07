買機買Game都有得平！Days of Play優惠開催

「Days of Play」全球優惠活動由即日至6月16日期間舉行，優惠包括硬件、周邊、遊戲及網絡服務。（互聯網）

SIEH耐不耐也搞優惠，當中「Days of Play」優惠活動更已連續多年舉辦，新一年由即日至6月16日舉行，當中PlayStation硬件、周邊產品、遊戲及網絡服務都有折扣，即同大家睇睇！

最着數是買硬件，無論PS4 Pro God of War / Horizon Zero Dawn: Complete Edition Bundle主機套裝，還是PS4 Pro 1TB主機都以優惠價約$2,500發售，折扣接近$700 ; 另外，PS VR連攝影機套裝以優惠價約$1,800發售，折扣同樣接近達$700。買手掣又點呢﹖極致黑、冰河白、熔岩紅、海浪藍、迷彩綠、金色、晶透、水晶紅、水晶藍多款顏色的DUALSHOCK 4無線控制器都享有$100折扣，想換或買多個手掣就事不宜遲。

遊戲方面，多款熱門大作(藍光光碟版)都提供優惠價，例如話題作《DEATH STRANDING》以57折發售，攞獎大作《God of War III Remastered PlayStation Hits》更是$100找番一蚊，抵到無朋友！特別一提，優惠期內經PlayStation Platinum Shop購買PS Plus 12個月會籍卡，可享額外4個月會籍，而經PS Store購買PS Plus 12個月會籍，也可享7折優惠。