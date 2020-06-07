1個養4個！張致恒炒散都冇得做　網上搵客轉撈經紀

藝人張致恒（Steven）因桃色新聞搞到形象破產，連累演藝工作叫停，去年底更放下身段到酒店做廚房散工。據知，受新冠肺炎疫情影響，Steven在酒店的散工都冇埋，但要孭起成頭家的他，堅持盡番一個男人應有的責任，早前他在社交網上載限時動態，寫住「買車放車買樓賣樓搵我啦」，疑似轉行兼職做經紀，實行有得撈就撈。

Steven默認做兼職經紀，他回覆東網表示：「其實我有打工嘅，亦有做其他part time，因為我覺得喺依家呢個時勢，前路發展係點唔知，有多啲搵錢機會畀自己都好，就算唔係藝人，普通人都會搵唔同機會去搵錢，再加上嚟緊我有兩個小朋友，要供書教學，我個仔差唔多開始要報幼稚園，搵多啲錢都係為屋企囉。」但他拒絕透露目前打工性質，他說：「做緊咩工唔講喇，總之努力搵緊錢，part time乜都做吓，瞓嘅時間少咗，因為要照顧個仔同老婆，老婆又就嚟生，淨係希望可以放低以前嘅嘢，努力向前面行，做番好自己，為家庭負責任。」

去年他曾在內地接拍了兩齣網劇《倩女幽魂》及《仙書奇譚》，最近終於推出，他開心說：「因為新聞影響到之前嘅工作，依家知道兩個劇反應唔錯，個人放心番先。」從未在港拍過古裝劇的他坦言愛上拍古裝劇，這兩個網劇拍得好開心，希望有機會可以繼續拍古裝劇。