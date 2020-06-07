【最愛做運動】台灣素人辣媽！34D咪咪操出蜜桃臀

這位台灣辣媽咪咪（Mimi），可能香港人會對佢有少少陌生，但佢喺台灣卻人氣爆燈！佢開設嘅「咪咪愛運動」粉絲專頁及頻道教人減肥之餘，還教一眾女士如何操靚副Body，重拾凹凸有致嘅身形，再加上佢經常分享健康美食，令佢人氣持續攀升成為台灣紅爆KOL，只要有恒心，跟住佢做個個都可以變女神！

擁有173CM身高、超長美腿、馬甲線、34D澎湃上圍，再加上渾圓蜜桃臀，完美嘅曲線，近乎零瑕疵嘅身形，完全睇唔出Mimi已經係兩個小朋友嘅媽媽！美麗嘅背後，其實係汗水與淚水交織而成。咪咪接受東網訪問，佢就大方分享點樣由師奶身形變成依家嘅性感尤物！

運動令身心靈變強壯

Mimi自從生完小朋友後身材變形，更一度否定自己，覺得自己年紀愈來愈大，冇人愛，但最終靠運動走過人生低潮，她說：「運動是一個可以一直不停讓人進步的事情，從一開始2公斤、3公斤舉不起來，到現在可以拉起自己體重的重量，從可能以前走兩步路都會喘，到現在可以鍛練到處跑跳一整天，並且看着自己原本絕望以為一輩子只能因為生過孩子而遮遮掩掩的身材，到現在甚至比沒有生過小孩還有自信，我覺得運動讓我很快樂，除了腦內啡的增加，更因為運動讓我每一天都變得更好，身體變強壯了，心靈也變強壯了，即使現在偶爾遇到生活中的難事，我就到健身房鍛鍊，身體累了心便不累了。」

單親媽媽仍相信愛情

曾經經歷過婚姻失敗嘅Mimi，照顧小朋友已經佔去大部分時間，但她靠住毅力考到健身教練牌照，令自己外在、內在都變得更美好，問到會不會對婚姻產生恐懼？會不會想再婚？她坦言仍相信愛情：「從上次失敗的婚姻我同時也檢討了自己，從前的我不愛自己，所以怎麼能勉強別人愛我，現在的我變得更好，相信有一天會找到對的人。以前跟一般亞洲女生一樣會很怕自己嫁不出去，現在倒是很順其自然，一個人只談戀愛也很好，不一定要踏入婚姻，畢竟我有小孩，還是以小孩的未來為主要考量。」問到是否追求者眾多？Mimi淡然帶過說：「我覺得人只要有自信自然散發更多光彩，吸引到更多無論因為只因為外形身材，或受到感染一樣想變的更好的。」

減肥唔好怕食嘢

俗語都有講，只有懶嘅女人冇醜嘅女人，Mimi都醒港女3個變靚Tips：「第一是一周至少保持運動習慣至少3-5天，給自己身體時間和耐心，堅持下去努力鍛練一定會看到成果，如果預算足夠建議可以找私人教練，讓教練幫忙規劃，可以更快進入狀況。第二飲食方面，不要害怕吃東西，食物是我們身體營養的來源，要吃的健康、乾淨最重要，多吃原型食物，能自己煮是最好的。第三千萬不要過度節食或吃減肥產品反而傷害自己身體造成反彈。」