林文龍黃翠如逆境自強　療傷再愛過

無綫新劇《那些我愛過的人》明晚八點半在翡翠台首播，黃翠如與林文龍的緣分因一場車禍而起，帶出要活在當下的訊息。翠如指這是演出之中最苦的悲劇角色，多得文龍老師指點。

林文龍、黃翠如、連詩雅及馬貫東主演的無綫劇集《那些我愛過的人》，明晚八時三十分在翡翠台播出。一場車禍奪去翠如和文龍各自的另一半，他們為家人被迫接受現實，克服傷痛，同時緣分巧妙地將兩人拉近，帶出愛要及時、活在當下的訊息。

「傻大姐」呻淒涼

翠如與文龍的配搭首次在螢幕出現，新鮮感十足。「傻大姐」翠如挑戰自己，感性演繹，她說：「角色係悲劇人物，苦住過一生，老公離世孭起頭家，唯一嘅生活動力就係個女。」她直指《那》劇角色是最苦的一位，令向來是「開心果」的她拍攝時吃了苦數個月：「拍攝幾個月好慘，未試過做咁苦嘅角色，《師傅．明白了》係世界帶來嘅痛苦，今次係自身嘅痛苦。」不過，剛巧翠如已有兩年沒拍劇，上了不少戲劇和心靈課堂，人生累積了高低起跌，成長不少，而且與蕭正楠結了婚，她謙稱才有資格演繹這個角色。

為晒肌斷水斷糧

至於文龍飾演過氣泰拳手，活在過去的遺憾中，變成單親爸爸的他獨力照顧女兒，對將來充滿疑問。劇中的他雖然是過氣拳手，但身形沒有走樣，弗到爆。劇中的拳擊片段只花了兩日拍攝，文龍卻足足準備了四個月，拍攝前免不了斷水斷糧，鏡頭背後付出相當多。翠如大讚文龍是好老師，與他拍戲雖然嚴謹，但相當舒服：「文龍演戲係從心出發，用真情感帶住你去做戲，又教我理解角色，好相信呢個老師。」

連詩雅「戒蒲」練聲扮淡定

連詩雅與馬貫東劇中是輕鬆搞笑的一對，患阿氏保加症的醫生馬貫東不懂表達自己，卻要採取主動，向相當保護自己的連詩雅表達愛意攻陷芳心，鬧出不少笑話。

連詩雅一改電影的「夜蒲」戲路，飾演婦科聖手，她笑說：「做專業人士對我嚟講，最難係把聲，因為我講嘢好易就好高音，嗰4個月要話畀自己聽淡定啲、沉實啲，平時講嘢都要好好控制情緒，不停練習。」劇中她的感情線精彩，與家姐黃翠如的親情戲亦相當窩心。兩姊妹多年來因誤會令矛盾極深，姊妹情受考驗，但最終兩人學習原諒自己，打開枷鎖。至於陳自瑤劇中是黃翠如與連詩雅的閨蜜，一直想盡辦法令她們和解。其角色奉行享樂主意，專吼靚仔，劇中有不少伴侶！

蘇皓兒反叛少女激老竇

有「翻版周慧敏」之稱的蘇皓兒（Chloe）首次拍攝無綫劇集，劇中飾演林文龍女兒，兩父女相依為命，但正值青春反叛期，父女有不少摩擦，火星撞地球。問到與林文龍合作可有壓力？Chloe笑說：「開頭好緊張，以為會同佢有距離感，但鏡頭背後龍爺好風趣幽默，好照顧大家，仲成日『萬歲』添！一開機佢就好認真對戲，教我哋拍電視劇嘅技巧同小知識。」

Chloe、顧定軒與李任燊為劇集帶來青春氣息，在學校被欺負的她得顧定軒出手相助，成為好友。顧定軒對她有愛意，但她喜歡的卻另有其人，關係錯摸。