隱瞞係10億千金！黃文意秘撻港甲星爵：佢養埋我

現年27歲、憑36D超級導彈成為無線「最強Body」的咪神黃文意，身為中文大學碩士的她有個身家逾10億的富爸爸、「LED燈大王」黃裕發。雖然後台強勁，但她從不靠父蔭，去年簽約無綫做「親生女」拍劇及主持雙線發展外，連在屯門買樓都是靠自己。

10億千金拍拖同樣愛貼地，前年被東網踢爆與年長23歲的男星唐文龍譜出「父女戀」，惟戀情維持半年無疾而終，之後她自爆被圈中人「情騙」兼劃清界線，有傳所指的是童星出身的李日昇，男方曾背她暗撻另一咪神陳偉琪。

愛過痛過，黃文意原來已有新歡，而且口味大逆轉。據知本地足球界近年傳她與一名跟漫威超英「星爵」Chris Pratt撞樣的港甲球員譜出姊弟戀，她近日亦上載兩人去沙灘及農場消遣的合照，但留言未有說明是情侶關係。

「港甲星爵」是現年25歲、來自歐洲塞爾維亞的球員Ivan Maric，效力球會景峰，司職後衞，有指他表現不錯，在今季賽事腰斬前，替景峰上陣10場入了4球。由於Ivan目前不是球星級數，收入有限，月薪約萬多元，但有教小朋友踢波賺外快，球會更有提供住宿。

黃文意接受東網電話訪問，問到是否與「港甲星爵」Ivan拍拖？她承認拍拖半年，本來大纜扯唔埋，但緣於同住屯門區：「我哋完全唔識，有日出街咁啱Ivan行過兼問路，大家傾得幾開心，仲交換埋電話，傾咗個幾月就開始拍拖。」

她表示最欣賞Ivan的善良，大讚他是超級暖男：「有次我哋喺快餐店食嘢，有個食客好可憐咁冇叫嘢食，但望住我哋，佢就主動買咗份餐畀佢。又試過舊年同佢出街時，我突然唔舒服喺街狂嘔，佢幫我清理嘔吐物，仲即刻買咗件衫畀我。」

身為10億千金，黃文意卻坦言未向男友「稟報」自己的家境，更笑言自己比他窮，不認同女尊男卑：「應該係佢養起我至啱，佢人工OK，有幾萬蚊。佢好勤力，唔好以為佢好窮！大家都知我仲係努力階段，收入真係唔算多，每次約會都係佢堅持畀晒。有次食飯我畀咗先，佢就好嬲，堅持要畀番我，佢話男仔一定要畀晒，冇理由要女仔畀。不嬲我唔講求食貴嘢，大家一齊開心嘅話，食乜都一樣開心！（見咗家長未？）冇咁快，父母知我拍拖，但我暫時冇結婚打算。」

黃文意指Ivan不太清楚她的職業，但就下了「限奶令」：「佢性格好保守，所以我同佢去沙灘時，都唔會着太性感嘅泳衣。」她對男友讚不絕口，問到是否覺得對方比歷任男友優勝？她說：「都係㗎，我覺得Ivan係最好嘅一個！（同外國人拍拖開心啲？）都係，同埋外國人唔知我背景，所以相處得好舒服。」又透露男友因疫情關係要停賽，加上思鄉情切，將離港返鄉探親兩個月：「我好唔捨得，不過有視像電話嘛！」