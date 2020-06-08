生肖指數　是日吉星：羊

鼠：↓ 是日沖煞，強硬的態度有可能造成爭執，成為某一長期爭辯的課題。

牛：↓ 價值觀不同，使你與家人關係處在不穩定中，宜向家人直接表達想法。

虎：↓ 運勢開始上升，做任何事都充滿信心。好好投入去做，很快會見成果。

兔：→ 與其受人三言兩語的影響，不如信自己！不要再胡思亂想了，冷靜吧！

龍：→ 你的朋友很少，但朋友是貴精不貴多的，今天結識的朋友可進一步鞏固。

蛇：→ 你逐漸了解各人都有自己特性及作風，外在環境變遷只作暫時的改變。

馬：↓ 習慣成自然的事，今天有變動可能，看似最沒問題的地方往往最有問題。

羊：★ 和自己做事習慣不同的人共事，對你是新挑戰，你可學習與不同人合作。

猴：→ 輕諾不易辦到的事會惹來懊惱。宜跟朋友往來熟落，交換訊息和心得。

雞：→ 價值觀不同，使你與家人關係處在不穩定中，宜向家人直接表達想法。

狗：↑ 你的決定是正確的，不要理會其他的看法。參考往績必有可引用之處。

豬：→ 熱心的態度會替你創造出財路來，但要多培養在商言商的行為和經驗。

★：吉星

↑：升

→：平

↓：跌