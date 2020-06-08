白羊：事業及正財運稍佳，機遇不乏加上議價力不俗，有心求職、轉職或謀事等宜積極。

金牛：人氣、人緣及桃花運稍佳，感情及親子關係將較和順，宜多會面、約會及交流。

雙子：精神狀態較佳，情緒回穩，較能享受家居及婚姻生活，宜向身邊人多表關懷愛護。

巨蟹：社交及戀愛運較佳，雖現關係或時有不穩，若多加交流，將有助增進情誼和默契。

獅子：財運稍佳，士氣和鬥志較盛，開單、簽約及謀事等將較利好，宜保持積極多努力。

處女：感情及親子關係或略為不穩，但人氣、人緣及桃花運稍佳，身邊人將較能體諒。

天秤：人氣及情緒略為不穩，但精神轉佳，較能體諒身邊人，減免意見分歧等溝通問題。

天蠍：社交運稍佳，體能雖略有不穩，但鬥志較盛，合作情況及工作進度等亦將較平穩。

人馬：職場人事雖或持續不穩，但事業、工作及財運稍佳，只要努力不懈，總有出頭日。

山羊：人氣、人緣及桃花運稍佳，但情緒或帶點不穩，注意言行，將更能享受私人生活。

水瓶：情緒及精神較佳，較能享受家庭及婚姻生活，宜善用公餘，予私人生活一點空間。

雙魚：社交心理回升，公餘活動或較頻繁，宜多注意溝通及金錢事宜，將更能享受其中。