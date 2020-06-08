針對最痛　解開脫髮煩惱

關於頭髮問題，「地中海」與「M字額」都可說是男士最痛、女士最怕，脫髮不只有礙觀瞻，更反映體內臟腑功能出毛病。(方偉堅攝)

「地中海」與「M字額」是男士最痛、女士最怕， 為了保留一絲新機，難免會查找各類生髮偏方，然而這其實有機會加重脫髮情況。不如聽聽專家意見，了解脫髮的成因，獲取正確知識！

Q1.脫髮是男性專利？

A2.脫髮問題非常普遍，約8成半人屬男士型脫髮，主要由家族遺傳引起，而剩下的1成半人，脫髮成因眾多，包括壓力、藥物副作用、營養失衡等因素影響。以往女性較少出現脫髮問題，但隨着現今女性需要家庭事業兩兼顧，精神經常處於緊張狀態，壓力油然而生，以致脫髮再不是男士專利。

Q2.戴帽、Gel頭會增加脫髮機會？

A2.若長期戴不潔的帽，或使用髮泥、髮乳、噴髮膠等頭髮造型產品後，沒有徹底清洗，有機會令毛孔閉塞，一旦毛囊壞死，髮絲就會掉下來。

Q3.頻密游水會脫髮？

A3.泳池水含氯化物，雖然會刺激頭皮，但只要上水後清洗乾淨，影響不大。若是頭瘡患者更要加強泳後清潔，否則有機會令頭瘡發炎，導致脫髮。

Q4.威士忌塗抹頭皮可增髮？

A4.暫時沒有充足醫學實證證明有關偏方有效之餘，更有機會刺激頭皮，增加頭皮敏感的風臉，同樣地，於頭皮塗抹白蘭地、辣椒水等，效果成疑，切勿亂試。

Q5.防掉髮洗頭水有效嗎？

A5.洗髮水的主要功能為潔淨頭皮和頭髮，部分產品標榜「防掉髮」，意思是預防因梳頭導致的斷髮或掉髮；再者，洗髮水與頭皮接觸時間有限，因此不應對其防脫效能有太大期望。