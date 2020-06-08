群星反警暴示威　Joe Jonas拖大肚老婆支持

美國黑人男子弗洛伊德（George Floyd）遭警員跪頸死亡迄今接近兩周，繼續觸發全國反警暴怒潮。連日來全國多個城市舉行大型示威，而名人紅星包括美國著名男歌手Joe Jonas前日就拖住懷孕影星老婆Sophie Turner一同參與於加州舉行的示威！

事後夫婦於社交網上載片段和照片，其中一張照片是一眾示威者趴在草地上示威，二人在另一條片中與其他示威者大嗌「沒有公義，就沒有和平」口號。而漫威超級英雄電影《黑豹》（Black Panther）男星Michael B. Jordan和視星Kendrick Sampson前日亦有參與洛杉磯與比華利山遊行，Michael有發言，而Kendrick就帶領群眾爆粗大嗌：「Ｘ特朗普」。當他們遊行到比華利山警署時，Kendrick就發言表示減低警署的經費和投票選美國總統前踢走特朗普。期間Kendrick被警察用警棍打，Kendrick更指自己隻腳被警員用橡膠子彈打到皮開肉爛。

除了Joe與Sophie拍拖示威反警暴之外，荷里活歌影視天后珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）與未婚夫Alex Rodriguez昨日亦接力於洛杉磯荷里活大道參與示威。二人戴住口罩拎住寫住：「黑人生命重要」的紙牌示威。此外，動作女星美娜祖華維茲（Milla Jovovich）上周五亦與導演老公保羅安德遜（Paul WS Anderson）拖埋女兒Ever一同參與洛杉磯示威遊行。