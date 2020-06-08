群星拍片賀學生畢業　Katy歌聲賀新一屆畢業生

因應疫情全美畢業典禮改在網上舉行，一眾荷里活名人紅星昨日參與視像畢業禮祝賀畢業生。包括天后Taylor Swift、Lady GaGa、Beyonce、Katy Perry、珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）、Justin Timberlake美國前總統奧巴馬（Barack Obama）夫婦、瑪莉亞卡里（Mariah Carey）、韓國男子組合BTS（防彈少年團）等。其中大肚婆Katy更盛裝唱歌為畢業生打氣。而她更於社交網留言說：「親愛的2020年畢業生，我希望在世界正在發生的一切中，你可以花一點時間慶祝畢業的成就，你就是未來，我知道你將竭盡所能，使世界變成更美好地方。永遠不要讓他們改變你。」

至於另一天后GaGa亦有拍片發言，她在片中敦促清除種族主義！她說：「你哋正睇到嘅係我哋國家發展嘅關鍵時刻，整個社會正處於變化。這種變化將會係緩慢，我哋必須耐心等待。但係改變最終會嚟，而且會變得更美好！」她亦表示可用時間、努力和神的恩典來消滅種族主義。

而BTS亦有拍片祝賀畢業生，成員RM說：「親愛的2020年畢業生，今年係古怪嘅一年，不過你哋做到了。今日我哋或者冇花，我哋或者冇畢業帽，但我哋有嘅可能係歷史上最特別嘅畢業典禮。」 而RM與其他成員亦有提及10年前他們中學畢業時的故事。