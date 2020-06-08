直播節目被男粉絲求婚　迪麗熱巴嚇到呆咗

28歲新疆美女迪麗熱巴被封為「零死角美女」，她昨日在直播節目賣東西時，有名男粉絲突然闖進直播現場，拍了拍迪麗熱巴肩膀後，當場下跪向她求婚，迪麗熱巴嚇到呆了，反應不過來，另一主持人汪涵則立刻隔開2人，用手抓住男粉絲手腕，另一名主持人錢楓也按住男粉絲肩膀，這時現場畫面暫停，但從聲音仍可聽到汪涵說：「哦是嗎，我覺得喜歡當然可以，您可以很好地下單，我們現場工作人員把這位朋友請下去，教他如何下單。」其後迪麗熱巴驚魂甫定，表示感受到大家的熱情，可以馬上去下單了。

而在另一角度的現場畫面中，汪涵在男粉絲闖入後就立刻將迪麗熱巴由左邊拉到右邊，用身體隔開2人，其後男粉絲一邊掙扎，一邊被工作人員帶離舞台。粉絲批評現場安保出現漏洞，但大讚汪涵英雄救美：「汪涵老師這速度可以」、「謝謝涵哥及各位主持人反應迅速」；也有人注意到其他男星們反應過來後，立刻當人牆保護迪麗熱巴，直到男粉絲被拖下去。

而昨天迪麗熱巴後援會也在微博發文，表示向工作室確認後，得知涉事男子已經送到警局處理。文中指出該男子騷擾迪麗熱巴有一段時間：「前後長達半年時間的跟蹤和騷擾、數次企圖潛入劇組房車，這樣的行為是不能用所謂『求婚』來粉飾太平的，這早已嚴重侵犯到了她的人身安全」，表示目前正在和工作室交涉，要求加強迪麗熱巴身邊的保安。