皮鞋濕晒　快手乾爽有辦法

這幾天連場大雨，黑、紅、黃雨警告先後出現，外出最理想當然是穿水靴，但有些人工種可能不方便穿水靴，加上全港小四至中二學生今天復課，同學仔及一眾OL、OG都穿需要穿着皮鞋，而不論真皮皮鞋或合成皮，其實一律不宜濕水，只因皮革的天敵就是水，而皮鞋的膠水一遇水便有降解作用，隨時「甩底」，非常狼狽，就算是線縫皮鞋，一旦遇水都容易斷裂，非常麻煩。以下6大快速乾皮鞋方法，大家不妨參考！

1.用乾布清理鞋上的泥漿、污垢及污水，如果沒有乾布，抺手紙也是很好的工具。

2.去除皮鞋的污物後，要再用乾布又或抺手紙印走水分。

3.報紙具吸濕功效，為了徹底吸水，可以將報紙塞入鞋籠，但小心報紙上的油墨會印落鞋籠，聽明豬豬要先用乾布或抹手紙包着報紙。

4.將皮鞋放到通風處陰乾，但因為鞋底是濕透，所以要將鞋身朝地，讓鞋底可以徹底風乾，避免「甩底」。

5.回家後，皮鞋勿立即放入鞋櫃，應該繼續塞滿報紙，讓其自然風乾。

6.別心急以風筒吹鞋，又或將皮鞋放在抽濕機附近，此舉會令皮料乾得太快而產生裂紋，繼而變形，最慘係溶解了鞋子的膠水，一雙皮鞋直接折壽。